華道家・假屋崎省吾氏が11日に更新したブログで、ANAプレミアム席の機内食について「おいしい」と投稿した。 【写真】さすがANAプレミアム席の機内食めっちゃおいしそうでキレイ 假屋崎氏はブログのタイトルを「新千歳空港までANAのプレミアム席の機内食が美味しい」とし、「お疲れ様です今日は着物のお見立て会の仕事です羽田空港からANAプレミアム席で移動普段は箱に入ってるけど、飛行時間が長いので、お皿に盛り