立候補を表明した姓納文彦さん(63) 香川県庁 2026年8月に行われる香川県知事選挙に、無所属で新人の姓納（せのお）文彦さんが12日、立候補を表明しました。 （香川県知事選に立候補表明／姓納文彦さん［63］）「いわゆる組織票って言われる票で決められたリーダーがこれからの香川県の未来を全て決めていくのではなくて、対話できて透明性のある県政になることをこれからの活動を通して伝えていきたい」 姓