石川恋 石川恋が、橋本愛主演のホラー映画『祝山』で新たな一面を見せている。作家・加門七海が自身の体験を基に描いた本作は、人が足を踏み入れてはならない禁忌の土地を舞台にした戦慄のホラー作品。石川が演じるのは、肝試しをきっかけに「理性」を失い、本能がむき出しになっていくという、強烈な変貌を遂げる重要人物・矢口朝子。侵食されていく彼女を、人間だが人間ではないその絶妙なバランスと、憑依してい