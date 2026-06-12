4年に一度のサッカーの祭典、ワールドカップが、日本時間の12日未明に開幕しました。3日後に迫った日本の初戦に向け、福岡の街も熱を帯びてきました。 12日に開幕したFIFAワールドカップ2026。史上初となる3か国開催で、出場チームも32から48に増加し、世界の頂点をかけた戦いが繰り広げられます。日本代表の初戦は3日後。福岡市内のスポーツショップも期待感があふれていました。■中村安里記