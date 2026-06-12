●スペースXがIPOで750億ドル調達12日にナスダックへ上場する米実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースXが、新規株式公開（IPO）を通して750億ドルを調達した。【こちらも】SpaceX史上最大級IPO観測投資家熱狂の一方でバブル懸念もIPO価格は1株当たり135ドルに設定され、約5億5555万株を発行。過去最大となる750億ドル（約12兆円）となった。機関投資家は資金を確保するため、株式市場全体の需給悪化を引き起