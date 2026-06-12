◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天・岸孝之投手（４１）が今季初勝利を目指して広島戦に先発した。初回は３四球を与え、２死満塁のピンチを招いた。それでもベテランは動じない。小園を空振り三振に仕留めて、無失点に抑えた。白星を挙げれば史上１４人目の２０年連続勝利を達成。交流戦では和田毅（ソフトバンク）に並ぶ歴代３位の２７勝目にもなる。