ＪＲＡは６月１２日、２２年エプソムＣ、２３年アメリカＪＣＣ、２４年札幌記念の重賞３勝を挙げたノースブリッジ（牡８歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。今後は東京競馬場で乗馬となる予定。通算成績は２１戦７勝（うち海外２戦０勝）。獲得賞金は３億２４２５万８４００円（うち海外７９５０万２４００円）。