ＪＲＡは１２日、古賀大生調教師（３５）が、美浦トレセンで新規開業することを発表した。５月２０日に死去した萩原清調教師の大竹正博調教師への臨時貸付期間が７月２０日で満了するため、翌２１日から１４馬房での開業となる。古賀大調教師は２６年度の新規調教師免許試験に合格。祖父・末喜氏、父・史生氏も元調教師で、父子３代での調教師となる。