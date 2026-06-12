プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に肺炎のため都内の病院で死去した。７６歳だった。１１日に所属事務所が発表した。カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１２日、ガッツ石松さんを特集。コメンテーターの小籔千豊は「ええ人というか、こう人柄でボーンって出てて、何にも作らへん