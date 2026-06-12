Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、関西ジュニア・西村拓哉が１２日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督）の初日舞台あいさつに出席し、公開を迎えたことへの思いを語った。赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」が原作で、２２年のＳｎｏｗＭａｎによる主演作に続く実写映画第２弾。クズでニートな６つ子が繰り広げる予測不能な日常を描く。本作は、当初１月９日の公開を予定していた。長