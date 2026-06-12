８日、青蔵高原の奥地に広がる沱沱河。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）【新華社西寧6月12日】中国・青蔵高原の奥地を流れる長江の源流、沱沱河。幾筋もの流れが分岐と合流を繰り返す網状の河道が広がり、上空からは壮大な景観を望むことができる。８日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）９日、沱沱河と長江源特大橋。（ドローンから、ゴルムド＝新華社記者／張竜）９日、沱沱