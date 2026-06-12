◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース第2日（2026年6月12日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）1打差の2位から出たツアー4勝の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が8バーディー、1ボギーの65で回り、通算15アンダーで単独首位に立った。4番から8番まで5連続バーディー。9番でバンカーにつかまりボギーを叩いたものの後半も15番で2メートル、17番で1メートルにつけるなど3バーディーを重ねた。「昨日に引