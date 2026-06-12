くら寿司が12日発表した2026年4月中間連結決算は、純利益が前年同期比6.1％減の18億円だった。コメや魚などの仕入れ価格や人件費の上昇が響いた。売上高は6.5％増の1252億円で、中間決算としては過去最高を更新した。新商品の発売や人気キャラクターとのコラボが奏功した。大阪市内で記者会見した岡本浩之取締役は原材料高騰を受け「柔軟な商品設計で（コスト増加分を）吸収しようとしたが、すべてを吸収はできなかった」と述