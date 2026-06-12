ワールドカップ開催が目前に迫った5月31日、サッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われていた。試合後半、日本代表の小川航基がゴールを決め、1-0で無事に勝利を収めると全サポーターが歓喜した。観客席でブルーのユニフォームに身を包んだこの男もまたその1人、人気アイドルグループ「なにわ男子」のメンバー長尾謙杜（23）である。【画像】「週刊文春」のカメラがとらえた、元Egirl