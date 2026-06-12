ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、13日午後3時10分（日本時間14日午前5時10分）開始の敵地シカゴでのホワイトソックス戦に決まった。球団が11日（同12日）に発表した。山本は今季ここまで12試合に登板して6勝3敗、防御率2・68。5月24日のブルワーズ戦から自身3連勝中で、4連勝での今季7勝目を狙う。