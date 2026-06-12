馬鈴薯でんぷんを主原料とした、でんぷん麺『マロニー』で知られる、マロニー株式会社が12日に公式サイトを更新し、肺炎のため6月9日に86歳で亡くなった、俳優の中村玉緒さんを追悼しました。玉緒さんは、同社のTVCMに1995年から2019年まで出演。“マロニーちゃん”というフレーズが印象的なCMは多くの人に親しまれました。■マロニー株式会社追悼コメント全文中村玉緒さんご逝去に寄せてこのたびは中村玉緒さんのご訃報に接し、