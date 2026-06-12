フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月11日、自身のインスタグラムを更新。サッカーワールドカップ開幕に向け、トレーニング風景を動画で投稿しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】サッカーワールドカップ開幕に「気持ちも身体も高まってます」トレーニング風景を公開しファン反響「スポーティな美ボディ」中川さんは「Ready for FIFA World Cup 2026!!!」と綴り動画を投稿。 動画ではトレーニングウェア姿の中川さ