調理師や栄養士を目指す秋田市の高校生が、秋田の食材を使ったイタリア料理づくりに挑戦しました。講師を務めたのは、イタリア出身、あの人気料理研究家です。生徒たちはプロの技を間近で見て料理への理解を深めました。秋田市の国学館高校で行われた特別授業。調理科の3年生30人が参加しました。講師を務めたのは、イタリア出身の料理研究家、フランチェスコ・ベリッシモさんです。母が大仙市出身で、秋田は何度も訪れていると言