2026年ワールドカップ開幕戦で南アフリカ代表を2-0で下したメキシコ代表。その勝利の立役者となったのが、アル・カーディシーヤ所属のFWフリアン・キニョーネスだ。コロンビア生まれのキニョーネスは、前半9分に貴重な先制ゴールを記録。試合の主導権をメキシコ代表にもたらす一撃となり、その後フラム所属のFWラウール・ヒメネスが追加点を決めて開幕戦勝利に貢献した。現在29歳のキニョーネスはコロンビア出身だが、プロキャリア