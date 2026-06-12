株式会社ウエニ貿易は、腕時計ブランド『ANGEL CLOVER（エンジェルクローバー）』から、自動巻き腕時計『TIME CRAFT JAPAN MADE CERAMIC（タイムクラフト ジャパンメイド セラミック）』を6月19日に発売することを発表した。予約は6月12日に開始される。 （関連：【画像】スケルトンダイヤルとシースルーバックを採用、機械式ならではの精緻な動きを楽しめる（詳細画像）） 本作はムーブメン