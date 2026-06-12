2026年6月10日から、東京・六本木の国立新美術館で「ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ」が開催されています。「ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ」国立新美術館 2026年 展示風景 | photo by ©FASHION HEADLINE本展は、パリ国立ピカソ美術館が所蔵するパブロ・ピカソの作品約80点を紹介する展覧会です。しかし、ここで体験するのは単なるピカソ回顧展ではありません。会場全体のアートディレクションを