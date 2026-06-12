コードエディタ「Zed」を開発するZedが、AIエージェント時代に向けた開発履歴管理ツール「DeltaDB」を発表しました。Gitのようにコミット単位で変更を記録するのではなく、コードが作られていく途中の会話や編集操作まで記録し、人間とAIエージェントが作業の流れを追いやすくする仕組みとのことです。Software Is Made Between Commits - Zed's Bloghttps://zed.dev/blog/introducing-deltadbAIエージェントに「エラー処理を追加