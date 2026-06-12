女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが肺炎のため９日に亡くなった。８６歳だった。１２日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。明るい笑い声とキャラクターでお茶の間に人気だった玉緒さんの訃報に、芸能界は悲しみに包まれ、続々と悼む声が寄せられた。ＭＢＳテレビの情報・報道番組「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）では冒頭に特集。フリーの山本浩之アナは「