ＤｅＮＡの篠木健太郎投手が１３日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で今季３勝目を懸けて先発する。前回登板となった５日のソフトバンク戦（横浜スタジアム）では今季最長となる７回を投げ５安打１失点と好投して２勝目を挙げた。「今回もしっかり１イニングでも長く投げたいですし、チームの勝利に少しでも貢献できるように投げていきたいなと思います」と自信を深めて臨む。木更津総合（千葉）時代はＺＯＺＯでの登