◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天は１２日、広島戦のスタメンを発表した。先発マウンドは岸孝之投手。史上１４人目の２０年連続勝利を狙う右腕の投球に期待がかかる。ワォーターズ内野手が「９番・二塁」でプロ初スタメン。起用に応える活躍を目指す。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・三塁平良２番・一塁黒川３番・中堅辰己４番・左翼マッカスカー５