◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子５０００メートル予選第１組が行われ、今季好調の早大の山口竣平（３年）が１３分３４秒８２で１位通過した。日本選手権優勝２回の遠藤日向（住友電工）、３０００メートルで日本記録（７分３８秒９８）を持つ森凪也（ホンダ）、千葉大大学院出身の今江勇人（ＧＭＯインターネットグループ）、城西大出身の荻久保寛也（ひらまつ病院）、５月の関東学生対校選