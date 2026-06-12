守備や走塁に長けていない吉田はバットで結果を出すしかないが…(C)Getty Images吉田正尚が所属するレッドソックスは、66試合終了時点で27勝39敗、勝率.409の成績でア・リーグ東地区最下位に沈んでいる。夏のトレード期限が少しずつ迫っており、今後はチームの方向性がどのように示されるか、その判断が注目を集める時期に差し掛かりつつある。【動画】吉田正尚がバットで取り返した！痛恨の“落球”と逆転適時打の映像を一気に