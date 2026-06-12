サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグを終えたツエーゲン金沢。12日、辻田真輝監督らが県庁を訪れ、山野知事にリーグ戦の成果を報告しました。ツエーゲン金沢は、レギュラーシーズンの開幕が8月に移行されることに伴い、今月7日まで行われたJ2・J3百年構想リーグを40チーム中23位で終えました。12日は米沢 寛社長、辻田真輝監督らが県庁を訪れ、山野知事にリーグ戦での戦いぶりや成果を報告。就任2年目の辻田監督は、「若手選手