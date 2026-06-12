◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）阪神の立石正広内野手が「７番・左翼」でスタメンに名を連ねた。４日の西武戦から６戦連続で１番に入っていた。ここまで１番の１０試合を最多に２、５番が１試合ずつ、６番が６試合あった。７番は初となる。直近のソフトバンク３連戦（みずほペイペイ）は９日の初戦にプロ２号を含むマルチ安打。１０日の第２打席でも二塁打を放ったが、それ以