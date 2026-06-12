お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢のＳＮＳの投稿が話題を呼んでいる。１２日にＸで「空港にて、『出発する飛行機のお座席数が足りないので、席を譲って下さったお客様には、一万円差し上げます』のアナウンス。次の便で行けても、一万円ではちょっとな。５万かな、いや８万から考えるか。そして、誰も名乗り出なかったらどうなるんだろう。そもそも何で席が足りなくなるのかな。内間が機内で立たされるの見たくない」と