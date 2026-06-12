女優の中村玉緒さんが９日に肺炎のため８６歳で亡くなったことが１２日、発表された。１９９２年から２０１４年まで放送されたＴＢＳ系「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」で共演したタレントの西村知美がこの日、所属事務所を通してコメントを発表した。西村は「玉緒さんとは、長年、（明石家）さんまさんの『スーパーからくりテレビ』でご一緒させていただきました。娘が６歳の頃にも、テーマパークのロケで２度お世話になっ