◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１２日、栗東トレセンミクニインスパイア（牡４歳、美浦・林徹厩舎、父アドマイヤマーズ）は、１１日の朝に美浦を出発し、昼１２時頃に栗東トレセンに到着。一夜明けたこの日は、坂路を６４秒１―１５秒１で駆け上がった。環境の変化にも動じていない様子で、メンタル面も強そうだ。田中助手は「美浦にいる時と同じで落ち着きがあって、リラックス