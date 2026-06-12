６月１３日に開幕する函館競馬場。開設１３０周年を記念して、函館競馬場と古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝のコラボ商品「フルキチの心揺さぶるザンギＢＯＸ」が、開催期間中（６月１３日から７月１９日）に発売される。古川吉騎手が１２日にＰＲを行った。数量限定で１箱８５０円（税込み）。発売場所はスタンド２階と指定席エリアのスタンド３階の「ＴｗｏＤａｙｓ」の２か所となっている。発売場所を訪れた古川吉騎