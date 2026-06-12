日本ハムの福島蓮投手は１２日、先発する１３日の中日戦（エスコン）ヘ向け、軽めのブルペンに入るなど同所で最終調整。前回登板でフォークに手応えを得たことを明かした。前回５日のヤクルト戦（神宮）では７回５安打１失点、１０奪三振の好投。「三振取れたっていうのは一番の収穫。フォークも久しぶりによかったんで、その感覚は確かめながら１週間やってました」と明かした。登板間隔を考慮されることが多く、今回は中７