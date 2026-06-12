今年1月、大阪府岸和田市の商店街で、警察官をボンネットに乗せたまま車を約700メートル走行させた事件。大阪地検は41歳の男を起訴しました。 12日、覚醒剤取締法違反と道路交通法違反、公務執行妨害と殺人未遂の罪で起訴されたのは、大阪府泉南市の無職・久保泰範被告（41）です。 起訴状などによりますと、久保被告は今年1月、岸和田駅前通商店街で、警察官から交通違反の取り締まりを受けた際、逃走しようと考え