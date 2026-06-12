９日に亡くなった女優・中村玉緒さんを長年ＣＭで起用してきたマロニー株式会社が１２日、追悼コメントを発表した。同社はホームページで「このたびは中村玉緒さんのご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。中村玉緒さんには１９９５年から２０１９年まで、当社のＴＶＣＭに多数ご出演いただきました」とコメント。「特に中村玉緒さんの明るいキャラクターと『マロニーちゃん』というフレーズをきっかけに、皆様に広く愛さ