オンラインで取材に応じる柔道男子の村尾三四郎＝12日柔道のグランドスラム・ウランバートル大会（19〜21日）に出場するパリ五輪男子90キロ級銀メダルの村尾三四郎が12日、オンラインで取材に応じ「心、体ともに充実し、準備ができている。しっかり優勝して次につなげたい」と抱負を述べた。10月には2連覇を狙う世界選手権（バクー）が控える。体重無差別で争う4月の全日本選手権は決勝で惜敗。その後は「柔道の幅を広げる」こ