ドジャース・佐々木朗希投手の次回登板が、12日午後6時40分（日本時間13日午前8時40分）開始の敵地シカゴでのホワイトソックス戦に決まった。球団が11日（同12日）に発表した。村上宗隆内野手との対戦も期待されていたが、村上は負傷者リスト（IL）入りしており今回は実現しない。佐々木は前回登板の5日のエンゼルス戦で7回を投げて2安打無失点で10奪三振。勝ち星は付かなかったが、今季11試合目の登板で初めて無失点に抑え