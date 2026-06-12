イギリスのヒーリー国防相が辞任しました。イギリス政府が軍に対して「十分な予算を支出する意思がない」としています。【映像】ヒーリー氏の辞表ヒーリー国防相は11日、スターマー首相の防衛方針に抗議する形で辞任しました。首相に宛てた辞表でウクライナ侵攻や中東情勢などを挙げ、政府の防衛投資計画は「この危険な時期に求められる水準にはほど遠い」と指摘しました。また、「あなたは増大する脅威から国を守るために必