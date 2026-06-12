タレントの稲川淳二（78）が12日、大阪市内で「MYSTERY NIGHT TOUR2026稲川淳二の怪談ナイト」（8月20〜23日、森ノ宮ピロティホールほか）の取材会に出席した。93年から休むことなく続けてきた夏の風物詩。今年も工房にこもって作り上げた「事件、限りなく事故に近い寒い怪談」や「アメリカの話」などの新作怪談と心霊写真の解説を行う。7月11日の宇都宮市文化会館を皮切りに、11月15日の沖縄桜坂劇場まで、ツアー史上最多の全国