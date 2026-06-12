参政党とチームみらいは12日、企業・団体献金の全面禁止などを盛り込んだ政治資金規正法の改正案を衆議院に提出した。改正案では、「会社、労働組合、その他の団体」が、資本金などの規模に応じて年間総額750万円〜1億円まで許されていた「政治活動に関する寄付又や政治資金パーティーの対価の支払い」を禁止した。その上で、違反した場合の罰則として、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科すとした。また、後援会など政党