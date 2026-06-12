サッカー元日本代表の宮市亮選手が、ワールドカップを戦う日本代表の注目選手について語りました。宮市選手が名前をあげたのは、かつて横浜FMでともに戦った21歳のFW・塩貝健人選手。その理由について「本当にあふれんばかりの強気のメンタリティー。オーラにあふれ出るというか、選手は強気なメンタリティーはもってるんですけど、普通の選手の10倍くらいは強気」と語りました。さらにこの気迫でチームを救ってくれるんじゃないか