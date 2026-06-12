「おそらく僕にとっては、これがF1で最後のバルセロナになるだろう」バルセロナ・カタルーニャGPを前にした木曜日、フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）はそう語った。引退宣言かと、その場の空気は一瞬こわばったが、そうではなかった。バルセロナ・カタルーニャ・サーキットは来年からスパ・フランコルシャン（ベルギー）との交互開催となり、次の開催は2028年。つまり、再来年まで現役を続けているかどうかはわ