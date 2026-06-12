新築戸建てに引っ越したあと、町内会費とは別に「防犯灯代」や「清掃費」を請求されて驚く人は少なくありません。特に年間で2万円ほどかかると、「これって高すぎるのでは？」と感じる人もいるでしょう。 しかし、地域によっては町内会費以外の費用が発生するケースは珍しくありません。防犯灯の維持やごみ置き場の清掃など、住民全体で使う設備や地域環境を維持するために必要なお金だからです。 とはいえ、