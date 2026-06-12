寺社仏閣に近い立地を生かした「暑気払い」「祇園うるわし朝まいり」では花見小路通を歩く盆地特有の厳しい暑さで知られる京都の夏。観光も体力的に厳しくなる日中は、早朝と比べて最大12℃の差があることも…。OMO京都3施設で実施する「早朝暑気払いツアー」では、日中の酷暑や観光地の混雑を避け、比較的涼しく静かな早朝の時間帯に活動することができます。寺社仏閣にほど近い立地を生かした、泊まるからこそできるディープで清