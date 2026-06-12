【モデルプレス＝2026/06/12】国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。このたびGrand Ceremonyの追加パフォーマンスアーティストが発表された。【写真】M!LK佐野、祖父母に「死ぬまでに出てくれ」と懇願されていた番組の大物司会◆M!LK「MAJ2026」出演決定Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする