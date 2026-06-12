学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「地下鉄」はなんの略？「地下鉄」はなんの略か知っていますか？便利な移動手段！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「地下鉄道」を略した言葉でした！地下鉄とは、主に都市部において、路線の全部または大部分が地下