海野つなみさんの人気漫画を今泉力哉監督が実写化したPrime Original ドラマ『クロエマ』。W主演を務める杉咲花さんと多部未華子さんは、本作が待望の初共演。お互いの印象から役への息の吹き込み方、そして作品へ込めた深い想いを語っていただきました。台本にはない今泉監督の独特の世界観があるPrime Original ドラマシリーズ『クロエマ』（全5話）が、6月12日よりプライム・ビデオにて世界独占配信スタート。今作は、恋人も仕