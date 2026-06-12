ロシア軍と北朝鮮軍の軍事協力が、新たな段階に入りつつある可能性を示す事例が、ウクライナの戦場で確認された。無人地上車両（UGV）に北朝鮮製のロケット兵器が搭載された「ロボット兵器」が実戦投入され、ウクライナ側によって破壊されたというのだ。ウクライナ通信社インタファクス・ウクライナによると、ウクライナ国家警察の特殊部隊旅団「ヒジャク（捕食者）」は今月上旬、ハルキウ方面で北朝鮮製兵器（107ミリ多連装ロケッ