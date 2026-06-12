坂出海上保安署の巡視艇「あやなみ」（坂出市HPより） 海に親しんでもらおうと、香川県坂出市の坂出港を支える組織・坂出港振興協会が2026年7月20日（祝・月）の「海の日」、坂出海上保安署の巡視艇「あやなみ」の親子クルージングを実施します。参加者を募集しています。 坂出港中央ふ頭地区の「坂出港湾合同庁舎」に集合・解散し、小瀬居島を一周する約1時間程度のクルージングです。（※ルートは変更